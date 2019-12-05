AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelere icra kıskacı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti’den CHP yönetimine geçen belediyelere AK Parti döneminden kalan borçlar için icra gönderildiğini açıkladı. Torun, “AK Parti, belediyelerimizin iflasını istiyor” dedi.

Konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) AK Parti dönemindeki alacaklarını tahsil etmek için belediyelerimize icra gönderiyor. AK Parti, zor şartlar altında halka hizmet vermeye çalışan belediyelerimizi çalıştırmamaya kararlı. Belediyelerimizin iflasını istiyor” diyen Seyit Torun, AK Parti’den aldıkları belediyelerin borç batağında olduğunu söyledi. Torun, “O zaman alacağını istemeyen devletin kurumları şimdi belediyelerimizi icraya veriyor, devletin kurumları başka bir kamu kurumunu iflasa sürüklüyor. Bu kamu düzeni açısından son derecede tehlikeli ve son derecede vahim bir adımdır” diye konuştu. Seyit Torun, birçok AK Partili belediyenin bugün de borç batağında olduğunu ama hiçbir kamu kurumunun AK Parti belediyelerine borç takibi yapmadığını belirtti.

SGK YAPILANDIRMA YANAŞMIYOR

Seyit Torun şöyle devam etti: “Bugüne kadar alacağı olduğunu hatırlamayan SGK, belediyeler AK Parti’den bize geçince alacağını hatırladı. Yapılandırma ve başka çözümlere de yaklaşmayan SGK, belediyeleri zor durumda bırakacak, çalışamaz hale getirecek yöntemler deniyor. Belediyeye icra göndererek hem başkanı itibarsızlaştırmak istiyor hem de belediyenin gelir kaynaklarını kesiyor. Bu tamamen siyasi bir karardır. Belediyelerimiz halkın kurumlarıdır. Halkın seçtiği temsilcileri zora sokarak, halkın belediyelerini işlemez hale getirerek aslında CHP’li belediye başkanı cezalandırılmıyor, halk cezalandırılıyor. Bizim belediye başkanlarımız elbette israfa, talana dur diyor. Elbette kamunun 1 kuruşunun üzerine kimse yatmaz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim belediye başkanları ayrıca 1 kuruşuna kadar AK Parti’den kalan borçları da ödeyecek. Ama bizi iflasa sürüklemek insafsızlığını da görüyor ve isyan ediyoruz. Hele hele SGK’nın uyguladığı çifte standardı hiç kabul etmiyoruz. “

"BELEDİYELERİMİZE KREDİ VERİLMİYOR"

Seyit Torun ayrıca, kamu bankalarının AK Partili belediyelere kolay kredi verirken CHP belediyelerine kredi vermediğini de söyledi. Torun, bu konuda şunları kaydetti: “Kamu bankalar, İller Bankası da çifte standart uyguluyor. Bu kurumlar halkın kurumları, belediyeler de halkın belediyesi. Bu yolla halk cezalandırılıyor. Belediyelerimiz devletin kredi ve hibe hizmetlerinin birçoğundan şartları en iyi biçimde yerine getirse de, projeleri iyi hazırlansa da faydalanamıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyeleriyiz. Belediyelerimizin önünde TC ibaresi var. Başka ülkenin belediyesi değiliz. AK Parti iktidarını ve Saray’ı bunu hatırlamaya davet ediyorum. Kişiler gidici, kurumlar kalıcıdır. Kimse kurumları yıpratmasın. Kimse halkı cezalandıramaz.”