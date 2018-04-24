AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: ''Soytarılık''

AK Parti Sözcüsü Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki göstererek ''Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir'' dedi. Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini de açıkladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ünal, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını, 29 Nisan Pazar sona ereceğini açıkladı.

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''YSK da seçim takvimini oluşturmaya başladı. Biz dün MYK toplantımızda da partimizin yapacağı çalışmaları gözden geçirdik. Dünkü 23 Nisan özel oturumu tam bir ibretlik durum oluşturdu. TBMM'nin 20 Temmuz'da aldığı kararı TBMM çatısı altında konuşan bir genel başkanının sivil darbe olarak nitelendirmesi kontrollü darbe olarak nitelendirmesi zaten her şeyi özetleyen bir durum. Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na parmak sallama yeri değildir. Bir siyasi hareketin liderine cumhurbaşkanına birilerinin parmak sallama haddi yoktur. Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir. Kime yaslanarak o parmağı salladıklarını biz çok biliyoruz. O sallanan parmak bu aziz millete sallanmış demektir.

Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclis'in mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur. SSK Genel Müdürlüğü döneminde insanlar hastaneye girmek için 25 bin lira ödeyip galoş alıyorlardı. Henüz biz iktidar olmamıştık liradan 6 sıfır atılmamıştı. Bu 25 bin liradan yola çıkarak faizlerine nerede olduğunu Türk parasının nasıl pul olduğunu o dönemde durum buyken bizim dönemimizi faizcilikle itham ediyor. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Kasetle gelen 15 Temmuz kaçkını birisinin kayığından bahsediyoruz birileri bu kayığa binmek istiyorsa onlara da ayrıca hayırlı olsun diyoruz. MKYK bazı işlerini Seçim İşleri Başkanlığı'na devretmiştir.

Partimize adaylık başvurularının 24 Nisan Salı günü başlamasına yani bugün itibariyle başlatıyoruz 29 Nisan Pazar günü sona eriyor. Milletvekilliği başvuruları genel merkezimize veya il başkanlıklarımıza bizzat yapılmasına karar verilmiştir.

BBP İLE GÖRÜŞME

Bizim görüşmeler konusunda herkese kapımızın açık olduğu ifade ettik. BBP'nin daha önceden deklarasyonu oldu cumhur ittifakını desteklediği yönünde açık beyanları oldu. BBP ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün Sayın Mustafa Destici ile Mustafa Elitaş ve benim bir görüşmemiz gerçekleşecek. Şu anda henüz netleşmiş bir ittifak çerçevesi yok. Şu anda HÜDA-PAR ve Demokrat Parti ile şu an için planlanmış bir görüşme söz konusu değil.

Güneş Motel vakası unutulmadı. Herkes kendi iradesiyle seçilmiş milletvekilinin böyle bir pazarlığın içerisinde olmasından rahatsızlık duyuyor. Güneş Motel pazarlığı parayla oldu belki ama bugün hangi nüfuzları içerdiğini görüyoruz burada ahlaki sorun gördüğümüz için sert tepki verdik. Bizim her şeyimiz hazır kampanyamıza kadar. Biz hep sahadayız. Bizim saha ile kampanya ile ilgili bir sorunumuz yok. Bizim bütün görüşmelerimiz kamuoyu önünde gerçekleşti. Yaptığımız her iş şeffaf.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'LİLER

15 tane milletvekiline istifa etti diyorsunuz dün İYİ Parti sıralarına oturmadılar. Burada açık bir ahlaki sorun varken sessiz mi kalalım? Bizim tepkimizin nedeni siyasi ahlaksızlığadır. Bu tepki gösterilmesi gereken bir şeydir. Milletvekillerinin o gün gözyaşlarında gördünüz. Bazı milletvekilleri sessiz ve derinden ağlıyorlardı.

AK PARTİ'NİN SEÇİM KAMPANYASI

Cumhurbaşkanımız 6 Mayıs İstanbul İl Kongresi'nde manifestomuzu paylaşacak. Ramazan da kampanya için çok büyük bir kıymet. Gönüllere girmek bizim her bir adayımızın ramazan boyunca vatandaşlarımızı dinlemesi zaten başlı başına önemli bir şeydir. Bizim sloganlarımız müziklerimi olacak televizyon reklamlarımız olacak. Öncelikli olarak ramazanda kimseyi rahatsız etmeden ramazanın bereketine saygı duyarak gönüllere girerek ramazan ayımızı beraberce ifa edeceğiz.

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI

Bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Çıkarlar açık ve net bir ifade söz konusu olursa o zaman siyasetimizin gündemine girer. Görüşmelerle ilgili bir bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize bakıyoruz.

ERDOĞAN, ARINÇ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Böyle bir görüşme herhangi bir şekilde ne MKYK'mızın ya da genel başkanımızın bizimle paylaştığı böyle bir bilgi söz konusu değil. MKYK ile böyle bir bilgi paylaşımı olmadı.''