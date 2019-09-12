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  4. 12 Eylül 2019 10:00

AK Parti'den devraldığı belediyenin borcunu ödedi !

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır, 31 Mart'Taki seçimlerden sonra devraldığı belediyede bulunan 4 milyon borcu ödedi.

AK Parti'den devraldığı belediyenin borcunu ödedi !
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Konya'nın Beyşehir ilçesinin bağımsız belediye başkanı Adil Bayındır 31 Mart yerel seçimlerinde koltuğu AK Partili Murat Özaltun’dan devraldı.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre göreve geldikleri ilk 5 ay içerisinde belediyenin 4 milyon 37 bin liralık borcunu ödediklerini belirten Bayındır, “Belediyemizde keyfi araç kullanımının önüne geçerek akaryakıttan tasarruf ediyoruz. Planlamalarımızı bütçemize uygun bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

Bayındır, kendisine ait parke işletmesini kullanarak belediyeyi 10 milyon kara geçireceğini de belirtti.

Sözcü

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