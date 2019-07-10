AK Parti'den dikkat çeken Ali Babacan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısından sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin Çelik, "Sistem milletin onayından geçmiştir, tamamen meşrudur. Sistem vatandaşımıza daha kaliteli hizmet için vardır" dedi.

Yunan Bakan'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan Dışişleri Bakanı, bir devlet adamının konuşması gereken üsluptan son derece uzak bir üslupla konuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir, Türkiye'nin dostluğundan kimse zarar görmez, herkes fayda görür. Ama Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu son derece üzüntü vericidir. Bu şekilde üslupla devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ VE ALİ BABACAN

K Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletimizin onayıyla hayata geçmiş bir sistem, geniş bir değerlendirme yapılıyor, CHP bunu bir meşruiyet tartışmasına sokmaya çalışıyor, demokrasi dışı bir tutum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin en büyük özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesi, aksayan yerlerde not alınıyor, yıllık değerlendirme olacak." dedi. Parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında konuşan Çelik, "Bu oluşumlarla ilgili gündem söz konusu değil" dedi



