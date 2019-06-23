AK Parti'den dikkat çeken ''neden kaybettik'' açıklaması

Seçimle ilgili dikkat çeken bir yorum AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

"YENİDEN ÜMİT OLABİLİRİZ"

AK Partili Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı, beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye." ifadelerini kullandı.