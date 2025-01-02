AK Parti'den dikkat çeken PKK açıklaması: ''Şubat ayında silah bırakacaklar''

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının ve silahlarını bırakacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Yayman, komisyonun yoğun bir dijital gündem ile çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Grup Başkanımız Abdullah Güler ile görüşüyoruz. 2025 yılı gündemimizde, dijital telif yasasının bir an önce çıkması var; çünkü artık emek hırsızlığı sözün bittiği yere geldi. Bir taraftan gerçek gazetecilik anlamında, 5N1K kuralıyla çalışan basın emekçileri ve televizyoncular var. Diğer taraftan ise emek hırsızlığı yapan, beğeni ve etkileşim almak için kopyala-yapıştır gazeteciliği yapan kişilerin yürüttüğü faaliyet var. Adına, 'Fenomen' ve 'YouTuber' denilen ve etkileşim almak için her türlü absürtlüğü yaparak, reklam gelirini arttırmak isteyen anlayışa asla katılmıyoruz ve dolayısıyla dijital telif gündemi bizim için olmazsa olmaz bir gelişmedir. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir tartışma var. Bizim bu konuda tavrımız net, bu konuda siyasetçiler karar vermeyecek; bilim insanları, psikiyatristler, uzmanlar karar verecekler. Ama sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını asla doğru bulmuyoruz. Bir taraftan kumar siteleri, oyun siteleri, öbür taraftan sosyal medyada etkileşim almak uğruna yapılan absürt içerikler, ailemizin temeline dinamit koymakta, gençlerimizin geleceğini çalmakta ve toplum düzenini sarsmakta. Bunu asla kabul etmiyoruz" dedi.

'13 YAŞIN DAHA ÇOK ÖNE ÇIKTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Uluslararası dijital şirketlerin topluluk kurallarına uyması gerektiğini söyleyen Yayman, şirketlerin anayasalarını hazırlamaları gerektiğini ve çocuk, birey ve kamu düzeninin korunması gerektiğini kaydetti. Yayman, "Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AK Parti Grubu ile komisyonumuz ortak bir çalışma içerisindedir. Sayın Abdullah Güler'le bu konuları konuştuk, değerlendirmelerimiz devam ediyor. Muhakkak sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Yeni dönemde en önemli gündemlerimizin başında bu geliyor. Muhakkak aileyi korumak istiyoruz, çocuğu korumak istiyoruz, bireyi korumak istiyoruz ve bununla da ilgili 13 ya da 16 yaş olacak. Ama ailelerimizin bize yaptığı başvurularda, öğretmenlerimizle yaptığımız değerlendirmelerde; 13 yaşın daha çok öne çıktığını görüyoruz" diye konuştu. Yayman ayrıca komisyonun ilk toplantısında Netflix platformunun davet edileceğini söyledi.

'DEM PARTİ, TARİHSEL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ'

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile ilgili görüşmesine ilişkin, "Biraz önce de dile getirdim. Sayın Bahçeli’nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının ortada olduğunu hep beraber görmekteyiz, bu çok önemlidir. O gün Sayın Bahçeli’ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel öneme sahip olduğunu hep beraber anlamışlardır. Buna ilişkin bir şey söylemem ama bu konuyu çalışan bir arkadaşınız olarak şunu söylememe gerekiyor; Sayın Bahçeli çağrısını yapmıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki düşüncelerini dile getirmiştir, teröristbaşı Abdullah Öcalan bir açıklama yapmıştır. Şimdi sıra DEM Parti'dedir, DEM Parti, tarihsel görevini yerine getirmelidir. Şubat ayı içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının ve silahlarını bırakacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Tabii eğer önemli bir provokasyon olmaz ve her şey yolunda giderse; şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini gerçekten olumlu yönde değiştireceğini ve Türkiye'nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi. (DHA)

DHA