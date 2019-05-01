AK Parti'den ekonomi ve EYT itirafı

31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan oy kayıplarını araştıran AK Parti, Kızılcahamam'da 3 gün süren kamp yaptı. Kampın ardından kentine dönen AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Kızılcahamam'da konuşulanları anlattı. Kampta; yerel seçimlere ilişkin raporları sunduklarını belirten Aksu "Cumhurbaşkanımız Samsun’u tebrik etti. Raporlarımızda oy düşüklüğünün nedenlerine değindik. Seçmeni en fazla etkileyen unsurlar olarak ekonomi ve EYT sorunlarını gördük" dedi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre AK Parti’nin 26-27-28 Nisan tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi’nde yaptığı kampı değerlendiren Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yerel seçim sonuçlarının bir uyarı olmadığını, AK Parti’yi vatandaşların yine ‘birinci parti’ yaptığını söyledi. Başkan Aksu, “Vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti’dir. Biz seçim sonucunu böyle yorumluyoruz” dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Kızılcahamam’da parti yönetimine sunulan raporları anlattı.

“YANLIŞ ADAYLAR OLMUŞ OLABİLİR”

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı Samsun’da yüzde 66.6 oy alırken, ittifakın 31 Mart seçimlerindeki ortak adayı AK Parti’li Mustafa Demir ise yüzde 47.37 oy alarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yani Cumhur İttifakı Samsun’da 9 ayda yaklaşık yüzde 20 oranında oy kaybetti. Cumhur İttifakı’nın Samsun’daki oy kayıplarına değinen Başkan Ersan Aksu, “Belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis üyesi adaylarımızı değerlendiriyoruz. Bazı ilçelerde yanlış adaylar olmuş olabilir. Biz kendimizi değerlendiriyoruz. Hatalar olmuş olabilir. Bunlar sosyolojik nedenlerden de kaynaklanıyor. Raporlarımızı kampta değerlendirdik. Samsun’daki oy kayıplarının nedenlerinin başında ise bizim gözlemlediğimiz ve rapor ettiğimiz kadarıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve ekonomik kriz sorunları başta geliyor. Tabi ki diğer unsurlar da var ama bizim gözlemlediğimiz bunlar. Her ne olursa olsun sorunu içimizde arayacağız” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DE REVİZYON

AK Parti İl Başkanı Aksu, Haziran ayında parti içerisinde revizyonlar olacağını söyledi

