AK Parti'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Soruşturma açılacak mı?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan bazı kişilerin terörle iltisaklı iddialarıyla ilgili soruşturma açılması hakkında konuştu.

K Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Habertürk'te gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yaptığı iddia edilen terör örgütü bağlantılı personellerle ilgili başlatılan özel teftişle ilgili de konuştu.

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA VAR MI?

Kurtulmuş, konuyla ilgili açıklamasında, "İBB Başkanı ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma yoktur" dedi.

Kurtulmuş,"Büyükşehirde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiasıyla bazı isimler tespit edilmiştir. Bu isimlerle ilgili bir tahkikat yapılacaktır. Belediye Başkanı'nın şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir." ifadelerini kullandı.