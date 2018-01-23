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  4. 23 Ocak 2018 12:43

AK Partiden ''Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin'' yasa teklifi

Geçtiğimiz hafta "Erdoğan'a gazilik unvanı verilmelidir" diyen AK Parti Milletvekili Metin Külünk, kanun teklifi hazırladı.

AK Partiden ''Erdoğan'a gazilik unvanı verilsin'' yasa teklifi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gazilik unvanı verilmesine ilişkin yasa teklifi hazırladı.

Külünk, “Erdoğan’a bu payenin verilmesi hem bir geleneğin devamı, hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin kararlığını gösteren bir nişane olacaktır” dedi.

‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Gazilik Unvanı Tevcihine Dair Yasa’ adıyla hazırlanan teklifin gerekçesinde Külünk özetle şunları vurguladı:

“Emek, fikir, ter dökülen ve bütün bir varlık ile can koyulan gazaların komuta edicilerine, mevzi bekleyenlerine ve dolayısıyla vatan uğrunda yara alanlara gazi deriz. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, manevi yönü ağır bu unvanını önemle kullanmış bir liderdir. Tam, bütün ve milli bağımsızlık yolunda vatan uğruna yalnız elini değil, tüm varlığını hasreden Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Davos’taki ‘one minute’ çıkışının ardından karşı mevzilerin doğrudan hedefi haline gelmiş, saldırıların bizatihi muhatabı olmuştur. Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele bu manada birçok cephe savaşıyla ilerlemiştir. Öyle ki 7 Şubat MİT krizi bir cepheyken, Gezi hadisesi bir cephe, 17/25 Aralık darbe teşebbüsleri ve MİT TIR’larının durdurulması olayı yine başka cephelerdir.”
 

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