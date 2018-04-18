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AK PARTİ'DEN ERKEN SEÇİM İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
AK Parti'den erken seçim için flaş açıklama
AK Parti'den erken seçim için flaş açıklama
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  4. 18 Nisan 2018 10:41

AK Parti'den erken seçim için flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili ''Danışıklı bir dövüş söz konusu değil, liderlerden sonra partiler de bu konuyu görüşecek'' dedi.

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