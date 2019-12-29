AK Parti'den flaş değişim hamlesi: "Bizzat Erdoğan atayacak"

AK Parti'de 28 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kongre ile birlikte yerel seçimde yenilgi alınan illerde büyük değişim bekleniyor. Söz konusu değişimin özellikle kaybedilen büyükşehirlerde yaşanacağı öğrenildi.

AK Parti’de kongre sürecinde özellikle kaybedilen büyükşehirlerde değişim yaşanması bekleniyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyükşehirde teşkilat yönetimlerinin değişeceği belirtilirken, bazı isimlerin bizzat AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacağı iddia edildi.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 34 yıllık rekoru kırıp, AK Parti’yi 17 yıldır ilk kez büyük bir yenilgiye uğratmasının yankıları kulislerde sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’nin başta İstanbul, Ankara, Antalya’nın el değiştirmesinin ardından bu illerde değişim yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Şubat 2018’den bu yana AK Parti İstanbul İl başkanlığı görevine devam eden ve eleştiri oklarının odak noktası olan Bayram Şenocak’ın görevden alınması bekleniyor. İl Başkanı Şenocak’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kırmızı, Teşkilat Başkanı Salih Çağdaş, Tanıtım ve Medya Başkanı Sevgi Yiğit ve İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan’ın da kızağa çekileceği belirtildi. Ekrem İmamoğlu’nun tarihi farkla kazandığı İstanbul seçimlerinin ardından oy kaybı yaşanan ve 31 Mart’ta ‘AK Parti’nin kalesi’ olarak nitelendirilen bazı ilçelerde de parti teşkilatının yenilenmesi gündemde. Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy, Fatih, Sancaktepe, Üsküdar, Beykoz, Çatalca ve Zeytinburnu ilçe başkanların da değiştirilmesine kesin gözüyle bakılırken yeni başkanları bizzat Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın belirlemesi bekleniyor.

KONGRE TAKVİMİ BELLİ OLDU

AK Parti Genel Merkezi, il ve ilçe teşkilatlarına "7. Olağan Kongre Rehberi"ni gönderdi. Rehberde yer alan bilgilere göre; 2020 Ocak ayının ikinci hafta sonuna kadar belde kongreleri yapılacak. Bu süreçte nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreler gerçekleştirecek.

29 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK

AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bazılarına katılacağı il kongreleri ise 8 Ağustos’ta başlayacak 29 Kasım 2020’de tamamlanmış olacak. Kongre süreçlerinde yeni yönetim kademelerin belirlenmesinde, 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen seçim sonuçları, halkla uyum etkili olacak. Bir seçim bölgesinde oy oranı düşmüşse, milletvekili ve belediye başkanı sayısı azalmışsa değişime gidilecek.

AK Parti 2014 yerel seçimlerine göre, 2019’da 9 ilde kaybetmiş ve Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ gerekçesiyle belediye başkanlarını istifa ettirdiği 6 şehrin ancak 2’sini kıl payı alabilmişti.