AK Parti'den genel af açıklaması: ''Bir çalışmamız var!''

AK Partili Milletvekili Galip Ensarioğlu, geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşen "AK Parti Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 29 Ekim'de genel af açıklayacak" iddiası için AK Parti'den ilk açıklama geldi: "Çalışmalarımız var..."

Eski Bakan Müslüm Doğan'ın geçtiğimiz gündeme getirdiği "AK Parti genel af açıklayacak" iddiasının ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Hatırlanacağı gibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti'de siyaset yaparken başbakanlık yaptığı döneminde bakanlık görevinde bulunan Müslüm Doğan, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda genel affın duyurulacağını iddia etmiş ve “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” demişti.

AK Parti'den genel af iddiasıyla ilgili ilk açıklama AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan geldi. Ensarioğlu, genel af yerine bir af çalışmasının olduğunu belirtti. 10 Haber'den Caner Taşpınar'ın sorularını yanıtlayan AK Partili Ensarioğlu, "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" derken, “Af, Müslüm Doğan’ın belirttiği 29 Ekim 2023 tarihinde mi ilan edilecek” sorusuna ise Ensarioğlu “Evet olabilir” yanıtını verdi.

İşte Müslüm Doğan'ın o paylaşımı: