AK Parti'den hain saldırıyla ilgili açıklama !

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esed rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin "Saldırının ardından gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir" dedi.



İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

MSB gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bütün kurumlara talimat verdi. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki statünün korunmasına, Türkiye bağlıdır.

Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.

Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Annelerinin 160. gününe girdik. Buradan oradaki annelere babalara sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Umarız en kısa sürede çocuklarına kavuşurlar.

LİBYA UYARISI

Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir.

Suriye'de Türk askerine saldırı: 5 şehit, 5 yaralı

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Şu anda gönderdiğimiz takviyeler, Rejim'in ihlal ettiği sınırlara çekilmesi için bir operasyondur. Verilen karşılıklar bir operasyondur. Herhangi bir yeri ele geçirmek için yapmıyoruz. Meşru müdafaa hakkımızı yerine getiriyoruz.

5. madde temelinde özel bir değerlendirmem yok. Yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile görüşmelerimiz sürüyor. NATO'nun terör ile mücadelede Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye, bütün NATO güney sınırını korurken mücadeleyi tek başına vermiştir. Türkiye'yi takdir edenlerin Türkiye'nin nasıl yanında duracağını belli eden sözler duymak istiyoruz tabi ki.