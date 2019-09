AK Parti'den ihracı istenen Seulçuk Özdağ'dan ilk açıklama

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken Selçuk Özdağ açıklamada bulundu.

Oda TV'nin haberine göre; Özdağ, AK Parti’nin ekonomik sıkıntılar ve başkanlık sisteminin getirdiği sorunlarla ilgilenmek yerine kendilerini ihraç etmesini eleştirdi.

Özdağ şunları söyledi:

“Biz iyi olsun diye eleştirdik. Eksiklikleri dile getirdik. Sorunların varlığına karşı direnen parti yetkililerine hatırlatmak istedik.

Her şey iyiyse niye doğalgaza 1 ayda yüzde 30 zam geldi. Her şey iyiyse niye enflasyon yükseliyor. Her şey iyiyse niye mutfakta yangın var. Her şey iyiyse niye Suriye’de Rusya-ABD arasında pinpon topu oldu. Biz bunları söyledik, bizi ihraç edince bu sorunlar yok olmayacak.

Likayata bağlı atamalar yapılmaması siyasal iflastır. 2010’a kadar sorun çözen AK Parti vardı. Sonrasında sorunların çözdüğü bir AK Parti var. Başkanlık sistemi sonrasında niye fakirleşiyoruz. Biz bunları söylemesek bile sokak bunları söylemeye devam edecek.

Bizi ihraç ettiler bundan sonra söz milletin.”

AK Parti'den ihraç kararının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ'ın buradaki açıklaması şöyle oldu:

Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin.

Son dönemlerde AK Parti'nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği. Bir şeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor.

Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor. “Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!” mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun

"Dost acı söyler"; "Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır" düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun.

Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır.

Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: DOST ACI SÖYLER....

Bu seri twetler ihraç istemiyle disipline verildiğimizi öğrenmeden önce yazılmıştı. Belki bu söylediklerim sonra daha iyi anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Son durum üzerine üstüne basa basa tekrar edelim. "DOST ACI SÖYLER"

