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AK Parti'den İmamoğlu kararı için ilk açıklama

AK Parti'den İmamoğlu kararı için ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca TCK'nin 53. maddesine göre İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesiyle ilgili AK Parti'den ilk yorum geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur. ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.
İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."

Etiketler ak parti karar İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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