AK Parti'den İmamoğlu'na yanıt: Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ''İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun, nasıl getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun?'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Diyoruz ki sen seçildiğine nereden kanaat getiriyorsun, nasıl getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Bize verilmiş her oyun hanemize kaydedilmesini istiyoruz. Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Mersin Gülnar ilçesinde MHP'nin kazandığı seçim CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Oradakini yasal hak olarak görüyorsun burada işletilen süreci kesmemizi istiyorsun. Tehditvari yaklaşımla sokağı işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz siyasetçiye yakışmaş. Sağduyulu olmak durumundayız. Bizim maksadımız gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilgilidir.

Her sandık açıldıkça biraz da aradaki fark erimektedir. Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz dilekçelerin çok azı görüşüldü, çok azını ileri sürdük. Buna rağmen aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir daha şimdeden. Süreci takip edelim göreceksiniz bu fark erimeye devam edecek.''



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