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  4. 07 Mayıs 2019 11:46

AK Parti'den İstanbul seçimleri için bir hamle daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, 'Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.' açıklamasını yaptı.

AK Parti'den İstanbul seçimleri için bir hamle daha
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31 Mart seçimleri sonrası AK Parti'nin İstanbul itirazlarını yapan isim olan ve "Hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şey oldu" sözleriyle gündem olan AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Yavuz şunları söyledi: "YSK bu kararı almasaydı gelecek süreçte seçim yapmak çok zor olurdu, kanun yok sayılmış olurdu. Raydan çıkan durum tekrar raya alınmıştır. 

Biz de AK Parti olarak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

AK Parti'de dün yapılan görevlendirmeye ilişkin olarak Yavuz, "İstanbul’a gidiyorum çalışmaya" dedi.

AK Partli Yavuz'dan ''Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu'' yanıtıAK Partli Yavuz'dan ''Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu'' yanıtı

 

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