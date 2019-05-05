AK Parti'den İstanbul seçimleri için yeni hamle

Yeni haftada gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Kurul yarından itibaren İstanbul seçimine yapılan itirazları görüşecek. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyecek YSK sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak.

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ile İYİ Parti YSK'dan seçimlerin iptaline ilişkin bir sonuç çıkmasını beklemezken, itirazların sahibi AK Parti ve seçimlere birlikte girdiği MHP YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ederek yenilemesi için karar vermesini bekliyor.

YSK'nın son kararının esas değil ara karar olduğunu belirten Yavuz, "Ne gerekçe yazacaklar 'Oy kullanamaz' derlerse, ben onu da merak ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

YSK, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemiş, KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

CHP'yi de eleştiren Yavuz, "Herhalde Cumhuriyet savcıları boş durmayacak, ilgili kurumlar boş durmayacak. Biz de boş durmayacağız. Bu kadar iş olmuşken, bu kadar kanuni çerçevenin dışına çıkılarak hileler olmuşken bunların takipçisi elbette Cumhuriyet başsavcıları da biz de olacağız" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusundaki iddialarıyla ilgili araştırma yapılmasına gerek görmemişti.

KHK'lı seçmenlerin oy kullanabileceğine karar vermişti.

YSK İstanbul seçimine itirazı görüşecek

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