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  4. 15 Aralık 2019 17:07

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun partisi belli oldu

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu yeni partisinin yönetim kadrosuna teklif etti. Yeneroğlu teklifi kabul etti, böylece Babacan’ın partisinin TBMM’deki ilk milletvekili belli oldu.

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun partisi belli oldu
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AK Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Ali Babacan'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi. Yeneroğlu, Babacan tarafından kurulacak partinin yönetim kadrosunda yer alacak.

Yeni parti hazırlıklarını tamamlamak üzere olan Ali Babacan, AK Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, partisinin yönetim kadrosunda yer almayı teklif etti.

Yeneroğlu teklife olumlu yanıt verirken, “Benim siyaset anlayışıma Ali Babacan’ın profili çok daha uyuyor. Babacan lider odaklı değil bir kadro hareketi olacağız ve toplumun tüm renkleri kendisini bulacak diyor. Temiz siyasete inanan, özgürlükçü Türkiye hayali taşıyan bir kadro Türkiye’yi çok sağlıklı bir sürece götürebilir” dedi. 

AK Parti’den istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, bir süredir Ali Babacan ve ekibiyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

 

Yeniçağ Gazetesi

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