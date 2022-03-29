AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçtiler

Antalya Döşemealtı ilçesinde AK Partili Belediye Başkan adayı Emre Afacan, beraberinde 100 kişi ile, İYİ Parti saflarına katıldı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin de katıldığı törende yeni üyelere parti rozeti takıldı.

Antalya Döşemealtı ilçesinde bir önceki yerel seçimlerde AK Parti Belediye Başkan adayı olan Emre Afacan 100 kişiyle birlikte İYİ Parti’ye katıldı.

İYİ Parti Döşemealtı ilçe binasında gerçekleşen törene partinin Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Döşemealtı ilçe Başkanı Ali Özbey ve partililer katıldı.

“İYİ PARTİYE KATILIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK”

Üyelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Bahşi, “Genel Başkanımız Sayın meral Akşener ve tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde partimize daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel Antalya'mızda da bu katılımlar artarak devam edecektir. Bu katılımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız” dedi.

“BU KANUN TEKLİFİ DE DÖNÜP DOLAŞIP İKTİDARI HEDEF ALACAK”

Geçen hafta TBMM Anayasa Komisyonu’ndan geçen Seçim Yasası ile ilgili açıklama da yapan Milletvekili Bahşi; “Bugüne kadar Millet iradesini yok sayan ve yalnızca seçim kazanma ihtirası ile seçim yasaları üzerinde karanlık oyunlar oynamaya kalkışan her iktidar, ilk seçimde iktidarını kaybetmiştir. Hiç şüphe yoktur ki, iktidarın demokratik siyasete yönelik bir silah olarak hazırladığı bu kanun teklifi de dönüp dolaşacak ve iktidarın kendisini hedef alacaktır. Seçmenlerimizin helal oylarına halel getirecek her düzenlemeye karşı duracağız. Cumhur ittifakı üyelerinin net bir şekilde bilmesi gerekiyor ki kurtuluşun yolu seçim yasasının değiştirilmesinden geçmiyor. Türk halkının gönlüne girmekten geçiyor” dedi.