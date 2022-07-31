AK Parti'den istifa etmek zorunda kalmıştı: Ethem Sancak Vatan Partisi'ne katılıyor

"Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözleri sonrası AK Parti'den istifa etmek durumunda kalan Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen, hatta bir zamanlar kendisine 'aşık olduğunu' söyleyen eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ethem Sancak'ın yeni adresi belli oldu.

Sancak, Vatan Partisi'ne katılacak; Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katılımıyla 2 Ağustos'ta düzenlenecek basın toplantısında Moskova ziyareti hakkında da bilgi verecek.

NE OLMUŞTU?

Sancak ve Erdoğan, aslında ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla başlayan süreçte ters düştü.

Erdoğan, "Biz NATO'da da genişlemenin faydalı olacağını bugüne kadar hep savunduk, bugün de savunuyoruz" gibi sözlerle ittifakın genişlemesini savunurken, Sancak tam tersi görüşlere sahipti; 4 Mart 2022'de şunları söylüyordu:

"Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli."

Ancak ipleri koparan gelişme, 30 Mart 2022'de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye'nin güvenliği ve NATO' adlı konferansta yaşandı.

Sancak, burada "Biz Amerika'ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batı'nın pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine Sancak, AKP'den kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi; kararı beklemeden iktidar partisinden istifa etti.