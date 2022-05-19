AK Parti'den İsveç ve Finlandiya açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin ''Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdikleri desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir'' dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 14.40'ta başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup soruları yanıtlıyor.

Çelik'in açıklamalarında satır başları şöyle:

ÖZLEM SARIKAYA YURT'UN VEFATI

''Gazeteci arkadaşımız NTV'den Özlem Sarıkaya Yurt'u genç yaşta kaybettik değerli ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. NTV ailesine partimiz adına taziyelerimizi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun.

FİNLANDİYA-İSVEÇ'İN NATO BAŞVURUSU

Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek verilmedi. PKK’yı YPG’yi temizlediğimiz bölgelerden sürekli çekilmemizi ifade ediyorlar. Türkiye açık bir talepte bulunuyor. NATO’ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir. Yeni üyeliklerin kurallara göre ele alınması gerekir. NATO’nun en büyük mücadelesi terörizmle olmalı. NATO’nun mantığı birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Terör örgütleri bu ülkelerde para topluyor. Türkiye ilkesel olarak NATO'nun genişlemesine karşı çıkmadı. Problem bugün onların terör örgütlerine verdiği destekle ilgilidir. Türkiye NATO içinde görevlerini sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmiş devlettir. Türkiye ne istiyor deniyor. NATO’nun içinde üye olanlarında üye olmak isteyenlerin de NATO’nun ilkelerine, prensiplerine uygun olarak davranmasını istiyor. Teröre destek konusunda tutumları net olmalı. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütüne yoğun bir şekilde finansman sağladığı açık ve net. PKK cephanelerinde İsveç silahları ele geçiriliyor. Mesele yeni üye olmak isteyenlerin terör örgütlerine verdikleri desteğin kesilmesi için o ülkelerin ikna edilmesidir. Buradaki durum Türkiye'nin ikna edilip edilmeme meselesi değildir. Türkiye'nin haklı güvenlik gerekçeleri tatmin edilmeli.

ATATÜRK HAVALİMANI TARTIŞMASI

Atatürk'ü istismar ederek Atatürk'ün isminin verildiği bir yerin yıkılması olarak sunuyorlar. Oraya 132 bin 500 ağaç dikilecek.

MISIR'LA NORMALLEŞME SÜRECİ

Hazine ve Maliye Bakanı 1 Haziran'da Mısır'a gidecek.''