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AK Parti'den kabine değişikliği için bomba ipucu

AK Parti'den kabine değişikliği için bomba ipucu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kabine değişikliğiyle ilgili soruya ''Eski isimler yeniden gelebilir.'' yanıtını verdi.

Ak Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi 23 Şubat Pazar günü yapılacak. Parti yönetiminde ve kabinede değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Hangi bakanların gideceği, hangi isimlere görev verilecek merak konusu olurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den de çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kandemir, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın konuğu oldu.

"ESKİ İSİMLER YENİDEN GELEBİLİR"

Kabinede değişiklik yapılacak mı sorusunu cevaplayan Kandemir, "AK Parti'nin en büyük gücü 23 senelik hikayesinde belki dünya siyasal hareketinin en tecrübeli, kritik anları yönetmiş çok nitelikli bir kadro biriktirmiş olması. Eski isimler yeniden gelebilir. Bu bizim zenginliğimiz." dedi.

"GÖVEVİ DEVREDENLER DE ALANLAR DA SON DERECE COŞKULU"

"Cumhurbaşkanımızın nasıl bir kadro kuracağını hep birlikte göreceğiz" diyerek değişim yapılacağını belirten Kandemir, şunları söyledi; "Tabi kabine tarafı ya da parti tarafı onu bilemiyoruz. Halihazırda çok güçlü bir hükümetimiz, işini iyi yapan bakanlarımız var. Dolayısıyla takdir genel başkanımızın. Böyle büyük bir değişimin olduğu siyasal harekette tatsızlık göremezsiniz AK Parti kadrolarında. Görevi devredenler de alanlar da son derece coşkulu, heyecanlı."

AKILLARA BERAT ALBAYRAK GELDİ

AK Partili Kandemir'in ''Eski isimler geri dönebilir'' mesajı sonrası akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geldi. Kulislerde, Berat Albayrak'ın yeniden kabinede görev alabileceği konuşuluyordu. Albayrak'ın AK Parti yönetiminde görev alabileceği de belirtiliyor. 

ERDOĞAN: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongresi öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdoğan, ''Aziz milletimizin kaderini değiştiren, 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak. AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız.'' mesajını paylaştı.

Erdoğan'dan 23 Şubat paylaşımı: ''Yeni bir dönemin kapılarını açacağız''Erdoğan'dan 23 Şubat paylaşımı: ''Yeni bir dönemin kapılarını açacağız''Politika

 

Etiketler ak parti Erkan Kandemir Kabine değişikliği berat albayrak
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