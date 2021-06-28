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AK Parti'den Katarlı öğrencilere ücretsiz tıp eğitimi iddiasına açıklama

AK Parti'den Katarlı öğrencilere ücretsiz tıp eğitimi iddiasına açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katarlı öğrencilere ücretsiz tıp eğitimi verileceği iddiasına yönelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Katarlı öğrencilere ücretsiz tıp eğitimi verileceği iddiasına yönelik açıklama yapan Çelik, ''Bu haber yalandır, sadece Katar'a özgü bir anlaşma değil'' dedi. 

Sözcü Çelik, ''Yalanı tekrarlayarak sonuç alabileceklerini sandıkları bir yaklaşımdalar. Bunu son derece tehlikeli görüyorum. Bu Türkiye'nin yıllardan beri pekçok ülke gerçekleştirdiği protokolün bir benzeridir'' diye konuştu.

Etiketler ak parti katar öğrenci
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