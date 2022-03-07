AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu "helalleşme" çağrısı üzerinden hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hak-İş 11’inci Uluslararası Kadın Emeği Buluşması bir otelde düzenlenen programında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "helalleşme" çağrısı üzerinden hedef alan Oktay, “Bugün helalleşmeye çalışanlar var ya, fırsat buldukları an, yarın aynı şeyleri tekrarlayacağından zerre kadar şüpheniz olmasın” dedi.

Oktay şöyle konuştu:

"Siz gücümüze güç kattığınız müddetçe 8 Mart'lar anlamlı olacaktır. Sizlerin desteğiyle kadınlarımız, toplumun hiçbir alanında çifte standartla ön yargı duvarlarıyla haksızlıkla hukuksuzlukla karşılaşmayacaktır. Sizin dik duruşunuz ve azminiz olduğu müddetçe artık kimse bu milletin kadınlarına hiçbir yerde had bildirme hadsizliğini gösteremeyecektir. Bugün helalleşmeye çalışanlar var ya, fırsat buldukları an, yarın aynı şeyleri tekrarlayacağından zerre kadar şüpheniz olmasın” dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE PAKETİ"

Kadın haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik mevzuat düzenlemelerin yapıldığını söyleyen Oktay, “Kadına yönelik şiddetin, haksızlığın, kötü muamelenin doğrudan doğruya insanı hedef aldığına inanarak bu olguyla da kararlı şekilde mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele araçlarımızı daha güçlü ve etkin hale getirmek için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Mücadele altyapımızı güçlendirecek çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumdayız. Bu paketi en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisimiz gündemine alacaktır” diye konuştu.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın mağdurlarının, tüm savaşlarda olduğu gibi kadınlar ve çocuklar olduğuna vurgu yapan Oktay, “Vicdanların çölleştiği günümüzde Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye olarak yine hak, adalet ve barış odaklı bir politika benimsemiş durumdayız. Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve müzakerelerin barışla sonuçlanması için yoğun çaba veriyoruz” dedi.