AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında ilk açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı !