AK Parti'den KKTC'li vekile zehir zemberek sözler: ''Hadsiz konuşmayı kınıyoruz''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de CTP milletvekili Doğuş Derya'nın açıklamalarına ateş püskürdü. Çelik, ''Hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz. Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK'yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.

"TÜRKİYE DÜŞMANI KONUŞMALARI TEKRAR ETMİŞTİR"

Bu kişinin sözleri radikal Yunan ve Rum tezleri ile PKK’nın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarının sentezinden başka bir şey değildir. Rum ve Yunan parlamentosunda yapılan Türkiye düşmanı konuşmaları tekrar etmiştir.

Kuşkusuz bu zihniyet KKTC’yi bir Rum sömürgesi yapma hayali peşinde koşuyor. Bu hayalin peşindeki Rum ve Yunan faşistlerine verdiğimiz cevap bu şahıs için de aynen geçerlidir."

DOĞUŞ DERYA NE DEDİ?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya, KKTC Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı.

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras ve HDP'li vekillerle yakın ilişkileri bulunan Derya, Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullandı.

TSK'nın adadaki varlığını eleştiren Derya şöyle konuştu:

"Birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Bir Kıbrıslı yurtsever, Türk olarak konuşuyorum. Onun için bir futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları.

"KKTC'Yİ ÖNCE KENDİLERİ TANISIN"

Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. KKTC'yi tanıyın demiş sayın Erdoğan.

Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce.

Siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinde buraya gelip birilerine teşekkür ederek siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz."