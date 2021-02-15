AK Parti'den ''kuruluş anayasası'' açıklamasında ''U'' dönüşü

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Yeni bir kuruluş anayasası hazırlanacağı” açıklamaları nedeniyle kamuoyunda oluşan eleştirilere yanıt verdi. Bostancı, yaptıkları çalışmanın “Kuruluş anayasası” olmadığını belirterek, “Amaç, cumhuriyetimizi özgürlükler temelinde ileri taşımaktır” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yaptığı değerlendirmede anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydalardan yola çıkarak bir çalışma yürütülebileceğini belirterek, daha önceki yapılan çalışmalara atıf yaptı. Bostancı, bazı parti yöneticilerinin sözlerini düzelterek, şunları söyledi:

“Siyasetin en temel ortak görüşü, 1982 Anayasası’nın değiştirilmesiydi ve geçmişte bu konuda ortak çalışmalar yaptık. Anayasa konusunda farklı görüşler olmasına rağmen, ortak paydadan yola çıkılarak bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Geniş kesimleri kucaklayacak ortak temeller üzerinden yeni bir anayasa çalışması yapılabilir.