AK Parti'den ''Meclis'te muhalefet konuşmasın'' yasa teklifi

AK Parti şimdi de TBMM'de yeni sisteme uyum için yasa tekliflerinin görüşme sürelerinin kısalmasını istedi.

Haziran ayının son haftalarında, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı’nın yüzde 42, Millet İttifakı’nın ise yüzde 58 oranında temsil edildiğini, muhalefet milletvekillerinin yüzde 75,87 oranıyla Meclis kürsüsünden “en fazla konuşmayı yaptığını” hesaplayan AK Partili milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Meclis İçtüzüğü’nün ivedilikle değişmesini” istedi. Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu talebine “yeşil ışık” yaktığına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'yun haberine göre 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayasa referandumu ile Türkiye, parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiş, sistem değişikliğinden bir yıl sonra, 2018 yılında, iktidar milletvekillerinin imzasını taşıyan “TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi” genel kurulda kabul edilmişti. 2018 yılındaki Meclis İçtüzüğü değişikliğinde, “Meclis Genel Kurulu’nda duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek” hükmü de yer almıştı.

Muhalefetin hâlâ söz konusu düzenlemeye yönelik “Muhalefetin, Meclis’te sesi kısılmak isteniyor” tepkisi sürerken, iktidar kanadı, “bu değişikliğin de sistemle uyumlu olmadığı” gerekçesiyle uzun süredir yeni bir Meclis İçtüzüğü değişikliği üzerinde çalışıyor. AK Partili milletvekilleri ise yeni düzenlemede de “muhalefetin söz hakkının daraltılmasını” talep ediyor.

AK Partili milletvekilleri bu taleplerini en son, yaptıkları bir çalışmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da iletti. AK Partililerin yaptığı çalışmaya göre, TBMM’nin 94, 95, 96’ncı birleşiminde genel kurul faaliyetlerinde toplamda CHP’nin 332, HDP’nin 323, AK Parti’nin 192, MHP’nin 105, İYİ Parti’nin ise 286 dakika ile “Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki temsil oranını katbekat aştığını” ifade ederek, “Meclis’te en fazla söz alan partinin CHP, onu izleyen partinin ise HDP olduğundan” yakındı.

Cumhur İttifakı’nın sadece bir haftalık kürsü kullanım süresinin yüzde 28.97, Millet İttifakı ve HDP’nin ise kürsü kullanım süresinin yüzde 75.87 olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileten milletvekilleri, Erdoğan’dan “Meclis İçtüzüğü’nün ivedilikle değişmesini” istedi.

ERDOĞAN’DAN YEŞİL IŞIK

Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu talebine “yeşil ışık” yakarak, “Partimizin, Meclis İçtüzüğü’nün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaları var. Çalışmalarda, yasa tekliflerinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşme sürelerinin kısaltılması öngörülüyor” yanıtı verdiğine dikkat çekilirken, AK Parti’nin hazırladığı yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifinde, “ihtisas komisyonlarının yetkilerinin artırılması, tekliflerin komisyonlarda görüşülme sürelerinin artırılması ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme sürelerinin ise kısaltılması” öngörülüyor. Teklife göre, genel kuruldaki görüşme takvimlerinin de yeni sisteme göre yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre partilerin söz almasından önergelere değin bir dizi değişiklik öngörülüyor.

Cumhuriyet