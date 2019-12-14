AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert yanıt !

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 'Gelecek Partisi' veya Ali Babacan'ın yeni kuracağı parti ile ilgili "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" açıklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tepki gösterdi. Ünal, "kiralık vekil" yakıştırması "Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" diyerek yanıt verdi.

Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Akşener'in sözleriyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan sert bir yanıt geldi.

'GÖNDERİYORLARMIŞ! HAYRINI GÖRSÜNLER'

Ünal katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "isterlerse vekil veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, 'kiralık vekil' çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP'den ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. İşin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır. O milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi, bir genel başkanın talimatı ile bir başka siyasi partiye gönderilmez. Seçmen seçseydi onları seçerdi."

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

"Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?” sorusuna Akşener'in yanıtı şöyle oldu: Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim. Bu durumda kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Birileri size bel bağlamış. Ki bize bir de büyük bir haksızlık yapıldı. Bizim teşkilatlarımız, kongremiz, her şeyimiz tamamdı. Nitekim o 15 milletvekili de dahil olduktan sonra YSK’nın kararında bütün bunlar olduğu için ve de grubu da olduğu için ‘seçime girebilir’ dendi. Canımız o kadar yanık ki, sonuç olarak ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu’ndan nasıl gidip istediysem benden de Sayın Babacan veya Davutoğlu böyle bir talepte bulunduğu zaman elbette evet derim."