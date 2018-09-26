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  4. 26 Eylül 2018 13:43

AK Parti'den MHP'ye: ''Daha karar vermedik''

AK Parti ile MHP arasında yapılan ittifak görüşmesini değerlendiren Numan Kurtulmuş, " Yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir"

AK Parti'den MHP'ye: ''Daha karar vermedik''
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'li Özhaseki ile MHP'li Durmaz arasında yapılan ittifak görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

"Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi" diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir."

 

 

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