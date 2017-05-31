AK Parti'den MHP'yi kızdıracak sözler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı İlnur Çevik, MHP’yi hedef alan açıklamada bulundu.

Başdanışman İlnur Çevik, Yenibirlik gazetesindeki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü AKP grubundaki konuşmasına değindi. Erdoğan’ın “halk” vurgusuna dikkat çeken Çevik, “Bütün bunların gerçekleşmesi için ise teşkilatta da bir yenilenme faaliyeti olacak. Cumhurbaşkanımız iki gündür AK Parti’de ‘metal eskimesi’ sıkıntısı yaşandığını belirtiyor ve gerçeklerle yüzleşiyor…” diye yazdı.

“MHP KENDİNE BİR YÖN ARAYIŞINDA”

İlnur Çevik yazısının son bölümünde ise tek tek muhalefet partilerine değindi. “Peki AK Parti’de bunlar olurken CHP’de ne oluyor?” diyen Çevik, “Onlar hala tek adam yönetiminin partiye getirdiği sıkıntılarla uğraşıyorlar ve anayasa değişiklikleri olmamış, referandum ise gayri meşru imiş gibi davranıyorlar…” yorumunu yaptı.

“HDP ise PKK’nın zincirlerinden kurtulamamanın sancıları içinde kıvranıyor ve o da referandum olmamış gibi davranıyor…” diyen Çevik’in MHP’ye yönelik sarf ettiği sözler ise dikkat çekti. Çevik, MHP’ye ilişkin “FETÖ’nün elinden zor da olsa kurtulan MHP ise kendine bir yön arayışında. Parti muhafazakâr kitleleri etrafında yeniden toplayabilirse 2019 parlamento seçimlerinde varlık gösterebilir” ifadelerini kullandı.