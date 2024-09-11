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AK Parti'den muhalefete erken seçim cevabı

AK Parti'den muhalefete erken seçim cevabı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin gündeme getirdiği 'erken seçim' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan ana muhalefet lideri Özgür Özel'in erken seçim açıklamasına oldukça sert bir tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, “Erdoğan beş yıllığına seçildi ama bence seçildikten 2,5 yıl sonra, yani bugünden 1,5 yıl sonra erken seçim olur. Ben erken seçimden kaçmam, bunun için koşarım” ifadelerini kullanmıştı.

'EN İSTİKRARLI OLDUKLARI İKİNCİ KONU'

"Türkiye Buluşmaları" kapsamında Niğde'ye gelen Dağ, Özel'in sözlerini hedef alarak şu açıklamaları kaydetti:

"Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir" ifadelerini kullandı.

'DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN MANTIĞIYLA YAPILMAZ'

"Bizim için değişim, gelişimi ve yeniliği hedefleyen bir kavramdır. AK Parti'de değişim, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılmaz. Siyasi menfaat elde etmek uğruna suyu bulandırmak için ortaya atılmaz. Cumgurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daima milletine ve teşkilatına kulak veren bir siyaset insanıdır. Erdoğan, memleketin neresinde olursa olsun yol arkadaşlarını dinleyen, onların fikirlerine önem veren bir liderdir. Bu doğrultuda ülkemizin her bir noktasında Türkiye Buluşmaları'nı gerçekleştiriyoruz. Teşkilatımızın ve milletimizin eleştirilerini, önerilerini, beklentilerini alarak olağan kongre sürecimizi başlatıyoruz. Biliyoruz ki AK Parti umudun, icraatın ve geleceğin adıdır. İnanıyoruz ki millet odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 23 yıldır olduğu gibi önümüzdeki süreçte de hep birlikte toplayacağız."

'CHP, FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜ''

İzmir'de sokak röportajında bir kişinin, cahilce ifadelerle hem Cumhurbaşkanı'na hem de millete hakaret ettiğini söyleyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bu nezaketsizliğe ve düşmanlığa karşı siyasetten de net bir duruş beklerdik. Ancak özellikle CHP bu sözleri söyleyen kişiye sahip çıkmıştır. Dolayısıyla kodlarının gereğini yapmış ve bu hakaretlere de sahip çıkan bir tavır sergilemiştir. CHP, bu tavrıyla fabrika ayarlarına dönmüştür. Millete hakaret eden, Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'ye oy verenleri kendince aşağılayan bu kişi, CHP tarafından onur konuğu gibi ağırlanmıştır. Bu hadisede onur nerededir, gururlanacak ne vardır? CHP ve onun kukla genel başkanı bu olayın neresine sahip çıkmıştır? CHP tarafından milletin aşağılanması alkışlanacak ve alkışlatılacak bir eylem midir? Bu yaşananlar, CHP'nin değişim ve normalleşme gibi konularda ne denli riyakar olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir. CHP 'değişmez' bir partidir. CHP, değişimin suretlerde yaşandığı, kinin ve düşmanlığın baki kaldığı bir anlayışla varlığını devam ettirme çabasındadır."

Etiketler erken seçim ak parti ak partiden erken seçim açıklaması erken seçim ak parti
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