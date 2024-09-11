AK Parti'den Narin cinayeti açıklaması: ''Belli camiaları suçlamak yanlış''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin cinayetinin ardından gelen siyasi eleştirilere, 'Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum' diye yanıt verdi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde bulunmuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin "Bizlerin bazen bilmediği, bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" sözleri ise siyasi bazı tartışmalara neden olmuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamada cinayet sonrası gelen siyasi eleştirilere "Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum" diyerek yanıt verdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip konularda siyasi değerlendirme yapmak yanlış. Bu hepimizin acısı olan bir meseledir. Belli camiaları suçlamak fevkalade yanlış bir tutum. Acıyı paylaşmak yerine partimize laflar söyleyenler oldu. Bunların belli motivasyonla hareket ettiği görülmekte. Özellikle de PKK'yı destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına gitmemiş olanların burada Narin'e sahip çıkıyor gibi görüntü vermeleri iki yüzlülüktür. Diyarbakır annelerine sahip çıkmayanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden politika üretiyor."