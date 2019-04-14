AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz hazırlıkların tamamlandığını, partisinin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için çok kısa bir zaman içinde YSK'ya başvuracağını söyledi.

Yavuz Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı;

“Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz” demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK’ya teslim edeceğiz inşallah.