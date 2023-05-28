AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik seçim sonuçlarına ilişki yaptığı açıklamada, "Kendi verilerini Türkiye'nin verileri gibi ortaya koyup suyu bulandırma çabasındalar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Güvenli bir şekilde sorun çıkmadan ufak tefek olaylar harici genel olarak güvenli, bütün dünyaya demokrasi dersi verilebilecek şekilde oy kullanma işleminin tamamlandığını kaydetti.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Açıklanan sonuçlar Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühünüzün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. Tabii iki kere üst üste CHP sözcüsü bir telaş içerisinde yine açıklama yaptı. Ve bu açıklamalarda aslında parti içinde müşahitlerine verilmesi gereken dersi, birtakım unsurlarını ekranlardan paylaştı. Şimdi bir kere daha kendi ellerindeki veri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışaraktan diğer ortaya koyulan verilere dönük bir bulandırma çabası içerisine giriştiklerini görüyoruz. 'Hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın' diye bir ifade kullanıyor. CHP Sözcüsünün Faik Bey'in bilmesi gereken şu; bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. 14 Mayıs gecesi çıkıp 'kazandık ve 13'üncü Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz' açıklamaları yaptılar. Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak 'Aramızda kalsın, kazandık' gibisinden son derece sorumsuz, yakışıksız millet iradesine saygısız bir biçimde bir tavır koydular. Dolayısıyla CHP Sözcüsü arkadaşımızın hatırlaması gereken şey suyu bulandırma faaliyeti 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden yapıldı. İkincisi 'kimse alelacele balkon konuşması yapmasın' diyor. Burada tabii bu dönüp de CHP'ye söylenmesi gereken bir şey. Balkon konuşması yapma geleneği onlarda yok. Bizde var. Ama biz millet iradesi tecelli ettikten sonra bütün oy, bütün irade ortaya çıktıktan sonra bu Cumhurbaşkanımız tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir gelenek olarak devam etmektedir. Bu sefer tabii iki belediye başkanının açıklama yapmaması, geçen sefer suyu bulandıranların bunun yerine açıklamaların CHP sözcüsü tarafından yapılması biraz ders alındığını gösteriyor."