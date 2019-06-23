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  4. 23 Haziran 2019 21:09

AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama

İBB Başkanlığı seçimlerini kaybeden AK Parti'de parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Turan, “Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir” dedi.

AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama
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Turan, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: 

“AK Parti 17 yıldır milyonların teveccühüyle büyük yürüyüşünü sürdürüyor. Seçim kazanmak da kaybetmek de işin doğasında var. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Bu süreçten gerekli dersi çıkarıp, daha güçlü şekilde yoluna devam edecek kudrete ve kültüre sahip bir partidir. Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İstanbul’da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! ‘Toparlanın gitmiyoruz.”

 

 

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