AK Parti'den sürpriz hamle ! 100'e yakın belediye başkanı transfer edecek

AK Parti, muhalefet partilerinden yaklaşık 100 dolayında ilçe ve belde belediye başkanını transfer etmek için harekete geçti.

İlk olarak üçü CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den, ikisi bağımsız beş belediye başkanı, Salı günü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda iktidar partisine katılacak.

BCC Türkçe'nin haberine göre, AK Parti'ye katılacak belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

AK Parti kaynaklarının verdigi bilgiye göre katılımların devamı da gelecek. AK Parti'li üst düzey bir yetkili, 100 dolayında belediye başkanının partilerine katılımının planlandığını, bunların yaklaşık 2,5 milyon yurttaşa hizmet götüren belediyeler olduğunu ancak şimdilik il belediyesi düzeyinde katılım olmayacağını söyledi.

Transfer edilen belediye başkanları için grup toplantıları ya da parti merkezlerinde katılım törenleri düzenlenecek.

MHP istisna tutuldu

AK Parti yönetiminin belediye başkanı transferi konusunda tek istisnası MHP.

İktidar partisi, Cumhur İttifakı ortağı olduğu için MHP'den kimseyi transfer etmeyecek.

AK Parti kaynakları, ittifak hukuku gereği, MHP'den transfer yapmayı düşünmediklerini belirterek, "Bütün partilerden katılım olacak. MHP hariç. MHP ile biz Cumhur İttifakıyız, o nedenle böyle bir girişimiz olmaz" görüşünü dile getirdi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Bu hakikaten haysiyetsizlik AK Parti'nin belediye başkanı transferine yönelmesi, muhalefet ile iktidar arasında da polemiğe yol açtı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet partili belediyelerden, AK Parti'ye katılım olacağını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a, sert sözlerle tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, partisinin Elbistan ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Turan'ın 100 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği yönündeki açıklamalarına göndermede bulunarak şunları söyledi:

"Yakında 100 tane belediye AK Parti'ye geçiyormuş. Vay canına! Nasıl olmuş bu iş? Belediye başkanı diyor ki 'Kusura bakma, ben mecburum bunu yapmaya. Bu beni utandırıyor ama mecburum. Borcu ödeyemiyorum, benden önceki belediye bunu başıma bela etmiş. Hükümet de diyor ki gel benim yanıma ben öderim.

"Bu hakikaten haysiyetsizlik ya! Bir de bununla övünüyorlar. Böyle bir mantık olur mu ya? Ülke böyle yönetilir mi? Bunun adına demokrasi denir mi? Buna insanlık denilir mi?

"Belediye başkanlarının 100 tanesi geçecekmiş! İktidar partisine geçmeleri belki sağlanır ama ben inanıyorum ki samimi olan herkes bundan dolayı bu iktidara hınç besler."

Turan'dan Karamollaoğlu'na yanıt: CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon oldun

Temel Karamollaoğlu'nun bu sözlerine, AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın yanıtı aynı sertlikte oldu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Turan, şunları söyledi:

"Partinin oyunu yüzde 1'lere düşür, savunduğun tüm değerleri kenara bırakarak CHP'ye kuyruk, HDP'ye vagon ol, her milli konunun karşısında olmayı muhalefetmiş zannet, sonra partinden AK Parti'ye geçiş olunca da en afır hakaretleri et! Yaşınız hak ettiğiniz cevabı almanıza engel!"