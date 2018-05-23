AK Parti'den sürpriz karar !

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal 24 Haziran seçimleri ile ilgili önem açıklamalarda bulundu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın izleyeceği yol planı hakkında bilgi veren Ünal, seçim beyannamesini yarın açıklayacaklarını belirtti.

Ünal, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"30'un üzerinde ilde miting yapmayı düşünüyoruz. İstanbul mitingini en sona bırakacağız. Cumhur İttifakı olarak birlikte yürüteceğimiz kampanyalar olacak fakat bu konuları yarın oturup görüşeceğiz. İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz.



"BU SEÇİMİN EN ÖNEMLİ VAADİ"



Seçim beyannamesi yarın açıklanacak. Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız.Bu seçimin en önemli vaadi yeni yönetim modelidir. 16 yıldan beri AK Parti çok şey yaptı. Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik. Seçim müziklerimizi 3 ayrı kategoride hazırladık. Yarın, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan yeni seçim müziğini dinleyeceğiz."

