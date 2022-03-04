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  4. AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması

AK Parti'den tepki çeken benzin ve mazot açıklaması: ''En ucuza satan ülke Türkiye''

Benzin ve mazota artık neredeyse her gün gelen zamlara vatandaşın isyanı büyürken, AK Partili milletvekili Cahit Özkan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" dedii.

Son dönemde, her alanda olduğu gibi akaryakıta da gelen peş peşe zamlar, yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor.

 Zamlar, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuların görüşüldüğü anlarda ele alındı. Grup başkanvekilleri akaryakıt zamlarına ve gündemdeki diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KONUŞMASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada AK Parti iktidarında enflasyon rakamlarının tek haneli rakamlara düşürüldüğünü belirtti. Özkan'ın, konuşmasındaki benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

'AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA BİZİM ÜLKEMİZDE SATILMAKTA'

En ucuz benzin ve mazotun Türkiye'de satıldığını öne süren Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz dünyada petrol fiyatlarının uluslararası borsalarda belirlenmiş olmasına rağmen, baktığımız zaman bir petrol üreten ülke olmamamıza rağmen şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır."

 Meclis'te enflasyon rakamları, benzin ve mazot fiyatlarına ilişkin konuşmasının videosunu Twitter hesabında da paylaşan Özkan, paylaşımına şu notu düştü:

"Enflasyonu çift haneden tek haneli rakamlara nasıl indirmişsek, küresel salgına bağlı, tedarik zincirindeki bozulma, emtia fiyatlarındaki artış, savaşlar nedeniyle artan enflasyonu, Cumhuriyetimizin 100.yılı 2023’e giderken tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz."

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