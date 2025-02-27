AK Parti'den teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısının ardından ''Biz sonuca bakarız'' açıklamasını yaptı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşen DEM Parti İmralı heyeti, düzenlenen basın toplantısında Öcalan'ın mektubunu okudu. Teröristbaşının mektubunda, ''PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.'' dediği aktarıldı. Mektupta, ''Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum'' ifadeleri yer aldı.

AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, yaptığı açıklamada "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi.

Efkan Ala, ''Terör örgütü, bu çağrıyı değerlendirip silah bırakır ve toplanır, kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak.'' ifadelerini kullandı.