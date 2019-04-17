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  4. 17 Nisan 2019 20:44

AK Parti'den yeni açıklama: ''Ahlaken, vicdanen seçimi kaybettik''

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci attığı twetterlerle seçim sürecini değerlendirdi. Selim Temurci, "Toplum nezdinde ahlaken,vicdanen seçimi kaybettik" dedi.

AK Parti'den yeni açıklama: ''Ahlaken, vicdanen seçimi kaybettik''
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Dr. Selim Temurci'nin paylaşımları şöyle:

İstanbul, Ak Parti’nin ve Liderimizin doğduğu şehirdir. İstanbul, 15 Temmuz mücadelesinin işaret fişeğinin atıldığı ve tüm Türkiye’nin ayağa kaldırıldığı şehirdir.

Sevdamız dediğimiz bu şehri çeyrek asır sonra kaybediyor olduğumuzu düşünmek dahi içimizi acıtıyor. Daha da önemlisi; İstanbul’da süreci yönetememek, toplum nezdinde ahlaken-vicdanen seçimi kaybetmiş olmak Ak Partimizi bir dava hareketi olarak gören bizleri kahretmiştir. Yiğit, düştüğü yerden kalkmasını bilendir. Partimizin kurucu ilkelerine sarılıp, kardeşçe kucaklaşmayı becerebilirsek yeni bir dönemi hep birlikte başlatabiliriz. Şimdi Milletin Partisi Ak Partimize ve bizlere yakışan; mazbatayı alanı şimdilik kutlamak, hukuk devleti prensipleri çerçevesinde YSK’ya yapılan itirazlarımızın neticesini beklemektir. Unutmayalım; demokrasi ve hukuk var oldukça, kazanan her daim milletimiz olacaktır.

selim temurcin
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