AK Parti'den ''yeni Anayasa'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'yeni Anayasa' tartışmaları üzerine, "Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 'yeni Anayasa' tartışmaları üzerine açıklama yaptı.

Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yenişehirlioğlu, "28. dönemde yeni, tamamen sivil bir anayasayı, ülkemizin huzurunu güçlendirecek, milletimizin refahını yükseltecek, hukukun üstünlüğünü, çoğulculuğu, adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek, her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak, özetle Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde hazırlayarak yeni bir sivil anayasayı milletimize kazandırmanın gayreti içinde olacağız. Bütün şartları zorlayacağız. Baktık ki olmuyor, milletimize gideceğiz” dedi.

"SİVİL BİR ANAYASA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir döneme hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti’ne, darbe anayasası ile yönetilmek yakışmamaktadır. Bu sebeple yeni dönemde, darbecilerin mahsulü olan 1982 Anayasası’nın yerine çağımızın gereklerine uygun, sivil, demokratik ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir anayasa için yoğun bir şekilde çalışma yürüteceğiz” diye konuştu.