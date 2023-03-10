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AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ''ittifak'' ziyareti

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ''ittifak'' ziyareti
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı bileşenleriyle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Kulislerde, görüşme sonrası Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma konusunda kararını vereceği konuşuluyor. 

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

Geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.

"Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." diye cevapladı.

Etiketler ak parti yeniden refah partisi fatih erbakan
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