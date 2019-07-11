AK Parti'den Yıldırım ve Özhaseki açıklaması

Belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi önerisiyle ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki, "Bakın resmen bu bölücülük ve fitne atma işidir!” açıklamasında bulunmuştu. Özhaseki'nin o açıklamasına açıklık getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Özhaseki öyle bir şey söylemez" ifadelerini kullandı. Çelik, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğine yönelik bazı haberlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, kimin hükümette nasıl bir görev alacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirinde olacağını, bu konuda kendilerinin bir şey söylemelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kameralar önüne geçerek açıklamalarda bulundu. Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da 1995’te yaşanan soykırımın 24. yılı olduğunu anımsatan Çelik, “Bugünlerde son derece insanlık için acı olan Srebrenitsa’nın yıl dönümündeyiz. 24 yıl önce yaklaşık 8 bin 300 civarındaki masum insan, oradaki katiller tarafından katledildi. Hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler güçlerine sığınmışlardı, Hollandalı askerlere. Ama onlar, orada bu masumları korumak için görev yapmaları gerekirken tam tersi bir durum söz konusu oldu. Bu masumları, o katillere teslim ettiler ve hala bu acı devam ediyor.” diye konuştu.

“KRİZE SON VERMİŞ OLUR”

Çelik, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin, “Rum tarafına herhangi bir şekilde güvenmemiz söz konusu değildir. Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak ‘Akdeniz’in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu’ Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki mümkün değildir. Hukuka, anlaşmaya ve belgeye dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC’nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur ” ifadelerini kullandı.

ÖZHASEKİ AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin “T.C. ibareli bazı belediye tabelaları bölücülüğü ve tahriki artırır, bu resmen bölücülük alametidir” şeklindeki iddialara ilişkin soruya Çelik, “Mehmet Özhaseki beyin o cümlesi cımbızlanarak alınmış bir cümle, Mehmet Özhaseki bey öyle bir şey söylemez. Milli konularda son derece hassas bir arkadaşımızdır” şeklinde konuştu.

YENİ SİSTEM TARTIŞMALARI

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldiği toplantılara ilişkinse, “Yeni sisteme ayak uyduramayan çeşitli mekanizmalar açık ve net bir şekilde konuşulmuştur. Milletvekillerimiz, millet adına vekalet görevini yürütüyorlar. Milletin taleplerini dile getiriyorlar. Onların dile getirdiği bu taleplerin merkezi hükümetin uygulamalarına etkili bir şekilde yansıması ve bunların değerlendirilmesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından son derece önemli bulunmaktadır” dedi.

“TARTIŞMALAR, SİSTEMİN KENDİSİYLE İLGİLİ DEĞİL”

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili aksaklıkların giderilmesi için her türlü öneriye açığız. Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapılabilir.” sözlerini dile getirerek, bu görüşmenin takvimini sorması üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında çeşitli konularda görüşmenin her zaman gerçekleşme imkanının bulunduğunu, böyle bir diyaloğun söz konusu olduğunu söyledi.

Çelik, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın oradaki kastı şudur; ‘bununla ilgili olarak bir çalışma yapılıyor, bu çalışmanın çıktılarını gördükten sonra bazı yerleri güçlendirmemiz gerekebilir.” Fakat bu sistemin kendisiyle ilgili değil. Sistem referandumdan geçmiştir ve yürürlüğe girmiştir. Artık bu sistemden geri dönüşle ilgili bir tartışma değil bu tartışma. Onu muhalefet kendisine göre, CHP öyle bir tartışmaya dönüştürmeye çalışıyor. Milli irade tecelli etmiştir ve sistem yürürlüğe girmiştir. Burada herhangi bir tartışma yoktur, sistem uygulanmaktadır. 1 yıl içerisinde ise uygulamalarda güçlendirilmesi gereken yerler ortaya çıkabilir. Milletvekillerimizin de gündeme getirdiği vatandaşımızın da şikayet ettiği bazı yerlerde kireçlenmeler, tıkanmalar söz konusu olabilir, bazı yerlerde bürokratik vesayetin yeni sisteme ayak uyduramayıp bu yeni sistemin gereklerinin dışında bir takım eski alışkanlıkları sürdürdüğü şeklinde bir takım şikayetler vardır. Bazı yerlerde yeterince verim alınamadığı şeklinde şikayetler var. Bunlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırılıyor.”

3600 EK GÖSTERGE

Muhalefetin “3600 ek gösterge”, “yargı reformu paketi” gibi konular ele alınmadan Meclis’in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Çelik, Meclis’in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti. Bu konunun milletvekillerinin Meclis’teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun “yürürlükten kalktığı” manasına gelmeyeceğini vurguladı.

“BİNALİ YILDIRIM’IN GÖREVİ CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİNDE”

Çelik, Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğine yönelik bazı haberlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, kimin hükümette nasıl bir görev alacağının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takdirinde olacağını, bu konuda kendilerinin bir şey söylemelerinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Yıldırım’ın başbakanlık yaptığını, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kahramanca direnişi örgütleme konusunda bir başbakan olarak üzerine düşen gayreti gösterdiğini dile getiren Çelik, “Değerli bir şahsiyet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde netice ne olursa olsun, milletimizin ne kadar teveccühünü kazandığı, projeleriyle nasıl anıldığı da görüldü. Cumhurbaşkanımız, Bosna dönüşünde ‘tabii ki kendisinden istifade edeceğiz’ dedi. Bu istifadenin nasıl olacağı, mekanizmasının nasıl olacağı ve nasıl bir makam olacağı Cumhurbaşkanımızın takdirlerinde olacak bir konudur” ifadelerini kullandı.