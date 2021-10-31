AK Parti'den ''yolcu garantili'' teleferiğe muhalefet yasağı! Belediye Başkanı yasakladı!

AK Partili Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Teleferik projesi bittiğinde 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazı yazmayı düşünüyorum” şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

Afyonkarahisar Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısında, Afyonkarahisar Kalesi’ne yolcu garantili teleferik sistemi kurulması kararı alındı. Yılda 140 bin yolcu garantisi verilen proje için CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri, “Teleferiğe karşı değiliz, yolcu garantisine karşıyız” diyerek ret oyu kullandı; ancak öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Birgün gazetesinden Berkay Sağol'un haberine göre yıllık 140 bin yolcu garantisi verilen teleferiği ayda 11 bin 666 kişinin, günde ise en az 388 kişinin kullanması gerekiyor. Afyonkarahisar Belediyesi, yolcu garantili teleferik için kasım ayı içerisinde ihaleye çıkacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yolcu garantili teleferikle ilgili AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"15 YILLIK GARANTİ VERİYORUZ"

Zeybek, "Teleferik projemiz vardı. Kasım ayı içerisinde yıllık yolcu garantisi ile inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bazıları bunu farklı anlıyor. CHP ve İYİ Parti başkanları bundan zarar edilirse, bu zarar AK Parti'li Meclis Üyeleri'nden tahsil edilsin diyorlar. Bu arkadaşlarımız sanırım hesap bilmiyorlar. Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 TL. Yaklaşık maliyetimiz 52.5 milyon TL. 140 bin ile 25'i çarpıp ona da çarpı 15 dediğimizde 52.5 milyon TL yapıyor. Biz 52.5 milyon TL'yi 15 yıl vadeyle yaptırmış oluyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak bankadan kredi alacağız, buna da yıllık faiz işleyecek. Bizde maliyeti 70 veya 80 milyon TL'ye gelecek. O mu karlı, bu mu karlı? Bende diyorum, bittikten sonra herkes binebilir ama muhalefet asla diye yazı yazmayı düşünüyorum" dedi.

'NİYE MALİYET HESABI YAPMIYORLAR?'

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in yaptığı açıklamaya, "Her şeye müteahhit ve rant kafasıyla bakıyorlar" diyerek tepki gösterdi. Görgöz, "Böyle bir hesabı anlamak, kabul etmek mümkün değil. Teleferik projesini belediye yaptığı zaman ortaya çıkacak maliyet üzerinden değil, yolcuların bilet parası üzerinden hesap yapıyorlar. Belediyenin bu projenin maliyetini hesaplayacak mühendisi, mimarı yok mu? Bu yıllardır AK Parti'nin her yerde gördüğümüz rant kafası. Böyle bir anlayış olamaz. Birde belediye başkanı oraya 'Muhalefet asla binemez diye yazı asmayı düşünüyorum' diyor. Bunu şaka olarak söylemesi ve oradaki insanların bu sözleri alkışlaması bile gerçekten ülkeyi yöneten partinin ne halde olduğunu, ne kadar gülünç durumda olduğunu gösteriyor. 'Ben sadece kendime oy verenlere teleferiği yapıyorum' demek nasıl bir hizmet anlayışıdır? Seçim sloganları olan 'Gönül Belediyeciliği' mantığı bu mudur?" diye konuştu.

Teleferik projesine karşı olmadıklarını yolcu garantisine karşı olduklarını dile getiren Görgöz, şunları söyledi: "Bu projeyi belediye neden kendi imkanlarıyla yapmıyor. Biz bu rant kafasına karşı çıkıyoruz. Bu fiyatları neye göre belirlediklerini bile söylemiyorlar. Çok basit ve küçük hesaplarla kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Ben de o zaman başkana şunu sorarım. 15 yıl boyunca bu insanlar hep mi 25 TL'ye binecek. Enflasyona göre veya maliyete göre hiç mi artış olmayacak. 1, 3 veya 5 sene sonra hiç mi zam yapmayacaksınız."

Birgün