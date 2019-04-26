AK Parti'den YSK'ya dikkat çeken ziyaret

YSK, AK Parti’nin İstanbul itirazlarını görüşmeye devam ederken, AK Parti’li vekillerin de içinde bulunduğu heyet YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret etti.

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazını görüşmeye devam ediyor. Bugün flaş bir kararla 5 bin 515 kişinin daha soruşturulmasına dönük ara karar açıklandı.

Gözler YSK’ya çevrilmişken bugün dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. İYİ Parti’nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Yücel Yılmaz bugün YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret etti. Ziyarete AK Parti’nin Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbay ve Mutlu Aydemir de katıldı.

Yücel Yılmaz ziyareti sosyal medya hesabından şöyle paylaştı;

“Balıkesirli hemşehrimiz olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sayın Sadi Güven'i, Milletvekillerimiz @MustafaCanbey, @mutlaydemir ve ilçe Belediye Başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik.Nazik karşılamaları ve misafirperverliği için kendilerine teşekkür ederim.”