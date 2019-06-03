AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz

Yüksek Seçim Kurulu sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görevlerine devam etmesi kararını verdi.

Bayram sonrası YSK'nin itirazı karara bağlaması bekleniyor.

YSK KARARINDA NE DENİLDİ?

YSK’nin kararında seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanmış olan genelgeye atıfta bulunuldu ve “İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelge’de belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi” denildi.