AK Partili 30 milletvekili Babacan'ın partisine mi geçiyor ?

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "AK Parti'den 30 milletvekili DEVA'ya geçecek" iddialarıyla ilgili konuştu.

'AÇIKÇASI CİDDİ BİR İLGİ VAR'

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Babacan, söz konusu iddialarla ilgili partisinin kapısının herkese açık olduğunu belirterek "Diğer siyasi partilerin mensuplarından bize açıkcası ciddi bir ilgi var. Diğer siyasi partilerin mensubu olup da bu ülkenin geleceğini DEVA Partisi’nde gören herkese kapımız açık." dedi.



