AK Partili adayın dikkat çeken özgeçmişi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Ankara İl Başkanları toplantısında 14 belediye başkanını daha açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı isimlerden birisi de Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım oldu. 54 yıllık hayatına 6 siyasi parti sığdıran Aşırım, siyasi öz geçmişi ile dikkat çekti.

1964 Iğdır doğumlu Adil Aşırım, lise eğitimini Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tamamladı. Aşırım, 1983 yılında kazandığı ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1987’de mezun olduktan sonra 1988–1990 yılları arasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 5 yıl Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve tasarım mühendisliği yapan Aşırım, çeşitli şirketlerde elektrik-elektronik endüstrisinde yöneticilik de yaptı.

30 yaşındayken siyaset yapmak için önce Tansu Çiller’in genel başkanı olduğu DYP’nin kapısını çalan Aşırım daha sonra DSP saflarına katıldı.

Aşırım 1995 Türkiye genel seçimlerinde DSP’den milletvekili seçildi. 20. Dönem TBMM’de 4 yıl milletvekilliği yaptı.

Ocak 1996’da bir özel televizyonda “Ben sağın da sağında yetiştim. Aday olmak için DYP’ye gittim ama yer yoktu. Bu yüzden DSP’ye gittim. Iğdır’dan aday gösterildim. DSP’nin Iğdır’da örgütü ve tabanı yoktu. Bana ANAP’lı belediye başkanı sahip çıktı, destek oldu. Ben de zaten ANAP’a geçmeyi düşünüyorum” şeklinde bir açıklama yapınca kesin ihraç talebiyle DSP Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen Aşırım, Disiplin Kurulu kararını beklemedi ve 11 Ocak 1996’da DSP’den istifa etti.

ANAP MKYK üyeliğinde bulunan ve 1996 ile 2001 yılları arasında ANAP lideri Mesut Yılmaz’ın danışmanı olarak görev yapan Adil Aşırım, 2001-2003 yılları arasında da ANAP Dış İlişkiler Sekreterliği yaptı.

Aşırım 2003 yılında ANAP’tan istifa ederek MHP’ye geçti.

MHP’de kısa bir süre kalan Aşırım, 2004 yılında ise Genç Parti saflarına katıldı. 2004 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı adayı olan Aşırım, daha sonra partinin genel başkan yardımcılığına getirildi. 2007 seçimlerinde Genç Parti’nin Antalya milletvekili adayı olan Aşırım, partisinin baraj altında kalması üzerine ise Meclis’e giremedi.

Aşırım yıllar sonra ise siyasi arenaya CHP adayı olarak döndü. 2015 seçimlerinde CHP’den Iğdır milletvekili adayı olan Aşırım, partisi yeterli oyu alamayınca milletvekili olamadı.

54 yaşındaki Adil Aşırım’ın son partisi ise AK Parti oldu. AK Parti, Aşırım’ı Iğdır Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.